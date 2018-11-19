Под Тулой эвакуировали более 200 человек из-за ртути в киндер-сюрпризе

Около 220 учеников и учителей были эвакуированы из здания школы № 19 в поселке Товарковский Тульской области из-за киндер-сюрприза с ртутью, который девочка принесла с собой. Об этом 19 ноября сообщил представитель экстренных служб региона агентству «РИА Новости».

«После окончания занятий девочка открыла киндер-сюрприз, внутри которого оказалась ртуть», — сказал собеседник агентства.

Объем ртути в конфете сопоставим с его содержанием в 25–30 градусниках. В ведомстве не уточнили, могла ли ученица знать об опасном веществе в киндер-сюрпризе.

8 октября сообщалось, что семью из шести человек попытались отравить ртутью в Татарстане. Шарики ртути были обнаружены в посуде, а также в кастрюлях и сковородках. После приема пищи хозяин дома почувствовал себя плохо, его доставили в больницу. По мнению экспертов, отраву в еду мог подмешать кто-то из домашних.