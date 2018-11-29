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За 12 месяцев из-за ложных бомб в России эвакуировали почти 3 млн человек

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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С начала волны массового телефонного терроризма в сентябре 2017 года в России были эвакуированы порядка трех млн человек. Инциденты с ложным минированием происходили более чем в двух сотнях городов.

«Всего с 11 сентября 2017 года, когда в России началась волна телефонного терроризма, в 227 городах были эвакуированы почти 2,76 млн человек», — приводит «РИА Новости» слова источника в силовых структурах.

По данным собеседника агентства, за отчетный период было зарегистрировано более 3 тыс. анонимных звонков с угрозами взрывов 4,4 тыс. объектов. Для проверки этой информации, были привлечены в общей сложности 57 тыс. сотрудников правоохранительных органов и около 18 тыс. единиц техники.

28 ноября с территории 14 московских торговых центров эвакуировали людей из-за поступивших анонимных сообщений об угрозе взрыва. Среди заминированных оказались ТЦ «Атриум», «Европейский», «Цветной», «Горбушкин двор» и др.

Позже стало известно, что звонки с угрозами взрывов в торговых центрах Москвы были сделаны с номера телефона, зарегистрированного на Украине.

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