В Нью-Йорке эвакуирован офис CNN

Редакция телеканала CNN в Нью-Йорке была эвакуирована из-за угрозы взрыва бомбы. Об этом 7 декабря в своем аккаунте в Twitter написал журналист и ведущий Дон Лемон.

По его словам, эвакуация началась в середине его шоу. Журналисты решили запустить ранее записанные программы, а полиция Нью-Йорка выясняет обстоятельства инцидента.

Это уже не первое подобное происшествие с телеканалом. 24 октября сообщалось, что нью-йоркская полиция обнаружила в здании корпорации Time Warner, к котором расположен офис CNN, взрывное устройство и пакет с белым порошком неизвестного состава. Проверка проводилась после сообщения о минировании здания.

Глава телекомпании CNN Джефф Закер на фоне поступления в офис посылки с бомбой заявил, что администрация президента США Дональда Трампа и он сам лично слишком сильно критикуют средства массовой информации, не всегда понимая, к каким последствиям это может привести.

24 октября секретная служба США также сообщила, что бывшему американскому лидеру Бараку Обаме и экс-госсекретарю Соединенных Штатов Хиллари Клинтон отправили по почте взрывные устройства.

По этому делу был задержан 56-летний американец Сизар Сейок. В ноябре стало известно, что обвиняемый в рассылке самодельных взрывных устройств оппонентам президента США Дональда Трампа, отказался признать вину в суде.