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В полицейском участке в Норвегии нашли бомбу

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Фото: Global Look Press/JON OLAV NESVOLD
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Сотрудники полицейского участка в норвежском городе Ши обнаружили взрывное устройство среди почтовых посылок. Бомбу обезвредили.

По данным газеты VG, подозрительный пакет обнаружили утром в среду, 5 декабря. Прибывшие по вызову полицейских взрывотехники оцепили часть здания и провели эвакуацию. После осмотра специалисты констатировали, что взрывное устройство должно было сработать сразу после вскрытия упаковки.

«Взрывное устройство было настоящим, сделанным для того, чтобы нанести ранения людям», — приводит издание слова руководителя местного отделения полиции Йона Стевена Хасселдаля.

Он подчеркнул, что произошедшее является очень серьезным преступным действием «с большим потенциалом нанесения ущерба».

2 декабря взрыв прогремел у консульства США в мексиканском городе Гвадалахара (штат Халиско). Неизвестный бросил взрывное устройство в сторону консульства и скрылся. Пострадавших в результате инцидента нет.

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