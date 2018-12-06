В полицейском участке в Норвегии нашли бомбу

Сотрудники полицейского участка в норвежском городе Ши обнаружили взрывное устройство среди почтовых посылок. Бомбу обезвредили.

По данным газеты VG, подозрительный пакет обнаружили утром в среду, 5 декабря. Прибывшие по вызову полицейских взрывотехники оцепили часть здания и провели эвакуацию. После осмотра специалисты констатировали, что взрывное устройство должно было сработать сразу после вскрытия упаковки.

«Взрывное устройство было настоящим, сделанным для того, чтобы нанести ранения людям», — приводит издание слова руководителя местного отделения полиции Йона Стевена Хасселдаля.

Он подчеркнул, что произошедшее является очень серьезным преступным действием «с большим потенциалом нанесения ущерба».

2 декабря взрыв прогремел у консульства США в мексиканском городе Гвадалахара (штат Халиско). Неизвестный бросил взрывное устройство в сторону консульства и скрылся. Пострадавших в результате инцидента нет.