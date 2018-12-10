Врачей и учителей могут оставить без подарков

Российским врачам и учителям предлагают запретить принимать подарки в связи с выполнением их профессиональной деятельности. Об этом 10 декабря сообщает «РИА Новости» со ссылкой на директора департамента развития госслужбы Минтруда России Дмитрия Баснака.

Соответствующий законопроект, по словам чиновника, был внесен на рассмотрение в нижнюю палату парламента в конце ноября. Документ вводит полный запрет на подарки для работников сферы образования и здравоохранения за исключением цветов и канцелярских принадлежностей. По словам Баснака, в настоящее время аналогичные антикоррупционные стандарты касаются федеральных служащих. Педагоги и медики сейчас могут получать любые подарки до 3 тыс. рублей. В том числе и сомнительные, с его точки зрения.

«Минздрав России неоднократно предупреждал, что чрезмерное употребление алкоголя вредит здоровью. Поэтому дарить врачу бутылку коньяка в целом сомнительно», — сказал Баснак.

Если законопроект будет принят, получивший подарок сотрудник школы или больницы окажется под дисциплинарной ответственностью. Это может быть замечание, выговор или увольнение.

7 декабря стало известно, что Генпрокуратура РФ провела исследование социального портрета коррупционера. Там пришли к выводу, что люди, склонные к коррупции, в большинстве своем активны, коммуникабельны, стрессоустойчивы, имеют высшее образование и состоят в браке. Чаще всего это мужчины старше 40 лет, которые не злоупотребляют алкоголем и не склонны к нарушению общественного порядка.