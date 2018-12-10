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Врачей и учителей могут оставить без подарков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Российским врачам и учителям предлагают запретить принимать подарки в связи с выполнением их профессиональной деятельности. Об этом 10 декабря сообщает «РИА Новости» со ссылкой на директора департамента развития госслужбы Минтруда России Дмитрия Баснака.

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Соответствующий законопроект, по словам чиновника, был внесен на рассмотрение в нижнюю палату парламента в конце ноября. Документ вводит полный запрет на подарки для работников сферы образования и здравоохранения за исключением цветов и канцелярских принадлежностей. По словам Баснака, в настоящее время аналогичные антикоррупционные стандарты касаются федеральных служащих. Педагоги и медики сейчас могут получать любые подарки до 3 тыс. рублей. В том числе и сомнительные, с его точки зрения.

«Минздрав России неоднократно предупреждал, что чрезмерное употребление алкоголя вредит здоровью. Поэтому дарить врачу бутылку коньяка в целом сомнительно», — сказал Баснак.

Если законопроект будет принят, получивший подарок сотрудник школы или больницы окажется под дисциплинарной ответственностью. Это может быть замечание, выговор или увольнение.

7 декабря стало известно, что Генпрокуратура РФ провела исследование социального портрета коррупционера. Там пришли к выводу, что люди, склонные к коррупции, в большинстве своем активны, коммуникабельны, стрессоустойчивы, имеют высшее образование и состоят в браке. Чаще всего это мужчины старше 40 лет, которые не злоупотребляют алкоголем и не склонны к нарушению общественного порядка.

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