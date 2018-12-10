Прямой эфир

Два человека погибли под колесами школьного автобуса в Гонконге

0
Фото: Global Look Press/Ran Wen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Неуправляемый школьный микроавтобус выехал 10 декабря за пределы проезжей части в Гонконге. В результате наезда погибли два пешехода, еще 12 человек получили ранения. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Инцидент произошел около 14:00 по местному времени (8:00 мск). Припаркованный возле средней школы автомобиль начал самостоятельное движение после того, как водитель покинул кабину. Он пытался догнать автобус, но ему это не удалось.

В итоге машина наехала на случайных прохожих и врезалась в здание. В настоящее время известно о двух погибших и 12 раненых. Пострадавшие были доставлены в больницу. Часть людей находится в бессознательном состоянии.

Утром в воскресенье, 9 декабря, в муниципалитете Йотоко на западе Колумбии 13 человек погибли в результате аварии с участием автобуса. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и автомобиль перевернулся. В автобусе в момент аварии находились игроки любительской баскетбольной команды.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Египте двое россиян погибли в результате ДТП
Более 1,2 млн человек в мире ежегодно гибнут в ДТП

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017