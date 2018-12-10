Два человека погибли под колесами школьного автобуса в Гонконге

Неуправляемый школьный микроавтобус выехал 10 декабря за пределы проезжей части в Гонконге. В результате наезда погибли два пешехода, еще 12 человек получили ранения. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Инцидент произошел около 14:00 по местному времени (8:00 мск). Припаркованный возле средней школы автомобиль начал самостоятельное движение после того, как водитель покинул кабину. Он пытался догнать автобус, но ему это не удалось.

В итоге машина наехала на случайных прохожих и врезалась в здание. В настоящее время известно о двух погибших и 12 раненых. Пострадавшие были доставлены в больницу. Часть людей находится в бессознательном состоянии.

Утром в воскресенье, 9 декабря, в муниципалитете Йотоко на западе Колумбии 13 человек погибли в результате аварии с участием автобуса. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и автомобиль перевернулся. В автобусе в момент аварии находились игроки любительской баскетбольной команды.