В хабаровском детсаду отравились 20 детей

У воспитанников детского сада № 37 «Рябинка» города Хабаровска была зарегистрирована заболеваемость кишечной инфекцией. Об этом 9 декабря на своем сайте сообщает управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

В федеральной службе отметили, что заболевание протекает в легкой форме, все дети проходят лечение амбулаторно. В детском саду проводятся мероприятия по локализации инфекции и устранению очага.

«В ходе эпидемического расследования на пищеблоке заведения и в группах, где были зарегистрированы случаи заболевания, обнаружен ряд нарушений, способствовавших распространению инфекции», — сообщили в Роспотребнадзоре.

В ТАСС уточнили, что к врачам из-за вспышки кишечной инфекции попали 20 детей.

7 декабря 22 учащихся Североморского кадетского корпуса были госпитализированы с признаками пищевого отравления в Мурманскую областную детскую клиническую больницу. У всех детей наблюдались признаки желудочно-кишечного расстройства.

12 ноября сообщалось, что в Пензенской области начали проверку по факту отравления 19 школьников в села Бессоновка. Все дети были госпитализированы с симптомами острой кишечной инфекции.