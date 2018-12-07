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В Североморске более 20 кадетов госпитализированы с отравлением

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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По меньшей мере 22 учащихся Североморского кадетского корпуса госпитализированы с признаками пищевого отравления в Мурманскую областную детскую клиническую больницу в пятницу, 7 декабря, сообщили прокуратуре региона.

По данным ведомства, возраст пострадавших от 11 до 15 лет. У всех детей наблюдались признаки желудочно-кишечного расстройства. Предварительный диагноз — «гастроэнтерит», рассказали в правоохранительных органах.

В настоящее время организована проверка учебного заведения, в том числе на соблюдение санитарного законодательства при организации приготовления пищи. По ее итогам будет принято решение о принятии мер и привлечении к ответственности виновных, пишет ТАСС.

12 ноября сообщалось, что в Пензенской области начали проверку по факту отравления 19 школьников в села Бессоновка. Все дети были госпитализированы с симптомами острой кишечной инфекции.

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