В Североморске более 20 кадетов госпитализированы с отравлением

По меньшей мере 22 учащихся Североморского кадетского корпуса госпитализированы с признаками пищевого отравления в Мурманскую областную детскую клиническую больницу в пятницу, 7 декабря, сообщили прокуратуре региона.

По данным ведомства, возраст пострадавших от 11 до 15 лет. У всех детей наблюдались признаки желудочно-кишечного расстройства. Предварительный диагноз — «гастроэнтерит», рассказали в правоохранительных органах.

В настоящее время организована проверка учебного заведения, в том числе на соблюдение санитарного законодательства при организации приготовления пищи. По ее итогам будет принято решение о принятии мер и привлечении к ответственности виновных, пишет ТАСС.

12 ноября сообщалось, что в Пензенской области начали проверку по факту отравления 19 школьников в села Бессоновка. Все дети были госпитализированы с симптомами острой кишечной инфекции.