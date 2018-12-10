McLaren презентовал новый кабриолет 720S Spider

Британская компания McLaren представила кабриолет, получивший название 720S Spider. В основе новинки лежит Monocage II-S — версия монокока второго поколения для открытых машин, которая выполнена в форме «ванны». При этом сама конструкция выполнена не из стали, а из углепластика, что позволило снизить ее массу.

Двухсекционная складная крыша тоже сделана из углепластика, ее можно сложить или поднять за 11 секунд на скорости до 50 км/ч. За доплату предложена панорамная крыша со встроенным в верхнюю секцию электрохромным стеклом, которое может затемняться после нажатия кнопки. Выдвижной спойлер на корме такой же, как у базового купе, но в зависимости от положения крыши он автоматически меняет положение для оптимизации аэродинамики, пишет «Авторевю».

Заднеприводный кабриолет оснащается четырехлитровым турбодвигателем, который развивает мощность в 720 л. с. В паре с ним работает семиступенчатый преселективный «робот» SSG. До сотни автомобиль ускоряется за 2,9 секунд. С поднятым верхом спайдер может разогнаться до 341 км/ч, а со сложенным — только 325 км/ч.

Продажи McLaren 720S Spider стартуют в марте 2019 года, цены начинаются с £237 тыс.

В декабре 2017 года McLaren представил новую версию экстремального спортивного автомобиля Senna, который получил название в честь известного бразильского гонщика Айртона Сенны. Концерн выпустит до 500 машин, которые будут собирать на заводе в английском Уокинге.