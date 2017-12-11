McLaren представил спорткар в честь гонщика Айртона Сенны
Британский автоконцерн McLaren представил новую версию экстремального спортивного автомобиля Senna, который получил название в честь известного бразильского гонщика Айртона Сенны.
Отмечается, что концерн планирует создать до 500 моделей Senna, которые будут собирать на заводе в английском Уокинге.
McLaren выпустили модель McLaren Senna!!!— Simply Formula | Формула-1 (@simply_formula) 10 декабря 2017 г.
Назван в честь Айртона.
4-литровый двигатель V8 с двумя турбинами, развивающий 800 л. с., и вес всего 1198 кг.
Просто МОНСТР.#F1 #Формула1 pic.twitter.com/PiNQdgTPHr
Ожидается, что в продажу McLaren Senna поступит не ранее второй половины будущего года. Стоимость спорткара составит 750 тыс. фунтов стерлингов (59 млн рублей).