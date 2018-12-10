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Семак объяснился за два поражения «Зенита»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Главный тренер санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак рассказал, что два кряду поражения его команды в Российской премьер-лиге произошли из-за курьезных ошибок. Об этом 10 декабря сообщает телеканал «78».

«Достаточно курьезные ошибки второй матч подряд влияют на результат. Сложно собраться с силами после пропущенных мячей. Сегодня сыграли так, будем готовиться к следующей игре», — заявил главный тренер «Зенита».

Семак добавил, что из-за травмы в последнем матче с казанским «Рубином» не смог сыграть форвард петербуржцев Артем Дзюба, который в этом сезоне успел отметиться пятью голами.

9 декабря футболисты «Зенита» потерпели поражение со счетом 1:2 в игре с казанским «Рубином» в домашнем матче 17-го тура Российской премьер-лиги. В 16-м туре команда Семака уступила тульскому «Арсеналу» со счетом 2:4. Тем не менее «Зенит» с 34 очками по-прежнему возглавляет турнирную таблицу чемпионата. На одно очко от петербуржцев отстает футбольный клуб «Краснодар».

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