Футболист Газинский провел 200-й матч за «Краснодар»

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский сыграл свой 200-й матч за клуб.

Как сообщает «Газета.ру», 29-летний футболист стал вторым игроком в истории «быков», который добрался до этой отметки. Рекордсменом «Краснодара» остается бразилец Жоаозиньо (217 игр), однако сейчас он выступает в составе столичного «Динамо».

Юбилейной игрой для хавбека стала встреча 17-го тура чемпионата России с «Уфой» (1:1). Футболист провел на поле 90 минут. За 200 матчей с 2013 года в «Краснодаре» Газинский забил девять голов и отдал 20 результативных передач.

9 декабря футболисты санкт-петербургского «Зенита» потерпели второе подряд поражение в Российской премьер-лиге (РПЛ). Таким образом, «Краснодар» перед зимним перерывом приблизился к «Зениту» в турнирной таблице на расстояние одного очка.

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