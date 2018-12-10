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Футболисты «Ривер Плейта» обыграли «Боку Хуниорс» в Мадриде

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Фото: REUTERS/Paul Hanna
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Футболисты клуба «Ривер Плейт» обыграли «Боку Хуниорс» со счетом 3:1 во втором финальном матче Кубка Лебертадорес и в четвертый раз в истории смогли завоевать этот трофей.

Встреча прошла на мадридском стадионе «Сантьяго Бернабеу». Матч завершился после двух дополнительных таймов по 15 минут. У победителей голами отичились Лукас Пратто (68), Хуан Кинтеро (109) и Гонсало Мартинес (компенсированное время). У противников на 44-й минуте мяч забил Дарио Бенедетто. Кроме того, на 92-й минуте матча за вторую желтую карточку с поля был удален игрок «Боки Хуниорс» Вилмар Барриос, пишет «РИА Новости».

Изначально игра должна была состояться в Буэнос-Айресе 24 ноября, однако сначала матч был отложен, а затем отменен из-за беспорядков, устроенных болельщиками. Фанаты «Ривер Плейт» атаковали автобус с игроками «Бока Хуниорс», когда тот подъехал к стадиону «Монументаль Антонио Веспуччи Либерти».

Они забросали автобус камнями и разбили стекла. Один осколок стекла попал в глаз капитана команды Пабло Переса. Полиция применила против фанатов слезоточивый газ, который также проник в автобус. В результате инцидента многие футболисты получили травмы, а у некоторых возникла аллергическая реакция.

25 ноября форвард аргентинского клуба «Бока Хуниорс» Карлос Тевес резко раскритиковал КОНМЕБОЛ (Южноамериканская конфедерация футбола) из-за ситуации, которая сложилась перед ответным матчем финала Кубка Либертадорес с «Ривер Плейт».

Первый матч состоялся на стадионе «Бока Хуниорс» в Буэнос-Айресе 11 ноября, завершившись со счетом 2:2.

Кубок Либертадорес — главный международный клубный футбольный турнир среди лучших клубов Южной Америки. Победитель получит право на участие в Рекопе Южной Америки 2019 года и в клубном чемпионате мира 2018 года, который пройдет с 12 по 22 декабря в ОАЭ.

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