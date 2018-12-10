Южная Корея потратит $1 млрд на сотрудничество с КНДР

Сотрудничество с КНДР в 2019 году обойдется Южной Корее в рекордную сумму. На совместные проекты южнокорейское правительство потратит 1,1 трлн вон ($980 млрд), сообщили в министерстве объединения страны.

Как отмечает ТАСС, объем расходов в 2019 году на 15% превышает прошлый показатель, когда бюджет межкорейского сотрудничества составил 959 млрд вон.

В ведомстве уточнили, что увеличение бюджета связано с необходимостью реализации проектов, о которых договорились главы государств во время встречи в апреле этого года.

По итогам межкорейского саммита лидеры двух стран Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин подписали совместную декларацию. В частности, Север и Юг договорились предпринять практические шаги для объединения сети автомобильных и железных дорог в так называемом восточном транспортном коридоре.

11 сентября стало известно, что Россия и Южная Корея в рамках трехстороннего сотрудничества с КНДР ведут переговоры по созданию железнодорожной и энергетической сети, которая свяжет Корейский полуостров с Евразией.