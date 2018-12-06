Телеканал CNN заявил о строительстве военного объекта в КНДР

Власти КНДР укрепляют и расширяют военную базу на севере страны, на которой находятся ракеты большой дальности, а также строят рядом новый объект.

Как сообщает телеканал CNN, это якобы подтверждают спутниковые снимки, предоставленные специалистами Миддлберийского института в Калифорнии.

На опубликованной карте видна база, расположенная рядом с Китаем. В 11 км от этой базы, которая «давно известна разведке США», строят новый объект, указывает телеканал.

Утверждается, что сама база остается активной, а новый объект может быть новой базой. Также отмечается, что там прокладывают новые подземные тоннели.

По утверждению CNN, строительство или расширение базы не является нарушением обязательств, которые взял на себя ранее Пхеньян.

12 июня в Сингапуре состоялась первая в истории встреча глав США и Северной Кореи, по итогам которой стороны подписали совместный документ.

В частности, Пхеньян объявил о готовности пойти на полную денуклеаризацию Корейского полуострова взамен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона.

Однако стороны так и не сделали каких-либо конкретных шагов для реализации достигнутых договоренностей. Так, американская администрация каждый раз высказывает недовольство якобы бездействием КНДР по вопросу ядерного разоружения.