Трамп обещал исполнить желания Ким Чен Ына после денуклеаризации КНДР
Президент США Дональд Трамп пообещал лидеру КНДР Ким Чен Ыну «исполнение всех его желаний» после отказа КНДР от ядерного оружия. Об этом в воскресенье, 2 декабря, сообщило Yonhap со ссылкой на президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина.
«Трамп надеется на выполнение его (лидера КНДР. — «Известия») части соглашения, и тогда все его желания сбудутся», — цитирует его ТАСС.
2 июня в Сингапуре состоялась первая в истории встреча глав США и Северной Кореи, по итогам которой стороны подписали совместный документ. В частности, Пхеньян объявил о готовности пойти на полную денуклеаризацию Корейского полуострова взамен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона.
В ночь на 16 ноября Центральное телевидение КНДР сообщило, что Пхеньян успешно протестировал «ультрасовременное» тактическое оружие, которое разрабатывалось специалистами в течение долгого времени. За ходом испытаний следил лично северокорейский лидер Ким Чен Ын.