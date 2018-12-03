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Трамп обещал исполнить желания Ким Чен Ына после денуклеаризации КНДР

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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Президент США Дональд Трамп пообещал лидеру КНДР Ким Чен Ыну «исполнение всех его желаний» после отказа КНДР от ядерного оружия. Об этом в воскресенье, 2 декабря, сообщило Yonhap со ссылкой на президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина.

«Трамп надеется на выполнение его (лидера КНДР. — «Известия») части соглашения, и тогда все его желания сбудутся», — цитирует его ТАСС.

2 июня в Сингапуре состоялась первая в истории встреча глав США и Северной Кореи, по итогам которой стороны подписали совместный документ. В частности, Пхеньян объявил о готовности пойти на полную денуклеаризацию Корейского полуострова взамен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона.

В ночь на 16 ноября Центральное телевидение КНДР сообщило, что Пхеньян успешно протестировал «ультрасовременное» тактическое оружие, которое разрабатывалось специалистами в течение долгого времени. За ходом испытаний следил лично северокорейский лидер Ким Чен Ын.

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