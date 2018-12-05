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Болтон назвал возможные сроки проведения саммита США-КНДР

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Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
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Саммит США–КНДР может состоятся в январе-феврале следующего года, заявил советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джон Болтон.

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По его словам, глава Белого дома Дональд Трамп настаивает на проведении второй встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, поскольку Пхеньян не выполняет взятые на себя обязательства. В этой связи Болтон отметил, что Вашингтон пока не планирует снимать наложенные санкции.

«Если КНДР выполнят обязательства, которые они взяли на себя в Сингапуре, то президент Трамп будет заслуживать Нобелевской премии», — цитирует советника американского лидера CNN.

12 июня в Сингапуре состоялась первая в истории встреча глав США и Северной Кореи, по итогам которой стороны подписали совместный документ. В частности, Пхеньян объявил о готовности пойти на полную денуклеаризацию Корейского полуострова взамен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона.

Однако стороны так и не сделали каких-либо конкретных шагов для реализации достигнутых договоренностей. Так, американская администрация каждый раз высказывает недовольство якобы бездействием КНДР по вопросу ядерного разоружения.

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