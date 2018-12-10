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Сервис по выгулу собак разработали студенты Тюменского университета

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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«Одевать собак — это не для меня»
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Студентв Тюменского государственного университета разработали сервис для выгула собак Walkie-Doggiе.

Используя ресурс, хозяева смогут найти человека для прогулок с питомцем, рассказали «РИА Новости» в ТюмГУ. Разработчики заявили, что аналогичных сервисов по выгулу собак на настоящий момент нет. Работать система будет через приложение.

На площадке Walkie-Doggiе хозяева собак смогут оставить заявку на выгул, на которую смогут откликнуться исполнители. Сейчас создается методика обучающих курсов, каждый из которых будет содержать ориентировочно 4-7 занятий.

Ранее сообщалось, что в Карелии рассмотрят законопроект о штрафах за самовыгул домашних животных, оставляющих продукты жизнедеятельности в общественных местах.

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