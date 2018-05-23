Штрафы за «некультурный» выгул собак хотят ввести в Карелии

Парламент Карелии рассмотрит законопроект о штрафах за самовыгул домашних животных, оставляющих продукты жизнедеятельности в общественных местах. С такой инициативой выступил глава республики Артур Парфенчиков.

В статье о нарушениях в сфере благоустройства появится четыре новых пункта. За допущение самостоятельного выгула собак хозяевам грозит штраф от 2 до 4 тыс. рублей. Такое же наказание предусмотрено за оставление питомца без присмотра.

Другая поправка касается уборки территории общего пользования, загрязненной фекалиями животных. Не проследившему за чистотой хозяину придется заплатить от 1 до 2 тыс. рублей. Отдельное наказание также предусмотрено для чиновников, ответственных за отлов и содержание безнадзорных собак и кошек. Об этом сообщает ИА «Карелinform».

Как писал портал iz.ru, в московских правилах содержания собак и кошек может появиться запрет на попрошайничество с домашними и дикими животными. Председатель комиссии Мосгордумы по экологической политике Зоя Зотова напомнила, что в столице существуют временные нормы, утвержденные постановлением правительства Москвы, однако вопрос использования питомцев для милостыни там не прописан.