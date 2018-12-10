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Россия вышла на второе место в мире по производству оружия в 2017 году

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Фото: РИА Новости/Андрей Станавов
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Российские оборонные компании заняли вторую позицию после американских по объемам продаж вооружений в 2017 году. Об этом сообщил в своем докладе Стокгольмский институт исследования проблем мира (СИПРИ).

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Отмечается, что с 2002 года вторую строку занимали британские компании. Институт исследовал данные о 100 ведущих мировых производителях вооружений.

Как пишет ТАСС, 2017-й стал третьим подряд годом роста объема продаж вооружений среди всех ведущих компаний. В денежном эквиваленте общий объем продаж равен $398,2 млрд, что на 2,5% больше по сравнению с 2016 годом и на 44% по сравнению с 2002 годом.

8 декабря американский журнал The National Interest назвал зенитно-ракетный комплекс С-400, ракетные комплексы «Искандер», реактивную систему залпового огня «Смерч», а также танки Т-72БЗ и Т-90 самым смертоносным оружием России, с которым «НАТО не захочет связываться».

Также The National Interest сообщил, что российский спецназ получит новейший вариант тяжелого автомата ШАК-12, созданный по заказу ФСБ России, с впечатляющей огневой мощью калибра 12,7 мм.

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