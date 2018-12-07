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Филиппины отказались от закупки российских вертолетов из-за санкций США

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Фото: Global Look Press/Xinhua/Sanaullah Seiam
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Филиппины намерены закупить 16 многоцелевых американских вертолетов Black Hawk вместо приобретения более дешевых российских машин из-за угрозы подпасть под санкции США. Об этом сообщил в пятницу, 7 декабря, глава министерства обороны страны Дельфин Лорензана.

«За них (российские вертолеты, — Ред.) было бы очень трудно расплачиваться в связи с санкциями США», — сказал он журналистам на конференции по вопросам безопасности.

По его словам, контракт на приобретение американских вертолетов на общую сумму $240 млн будет подписан в 2019 году, передает «Интерфакс».

Ранее Филиппины рассматривали несколько предложений на поставку зарубежной вертолетной техники, в частности, российских Ми-171, и южнокорейских AW139.

В ноябре прошлого года президент России Владимир Путин на встрече со своим филиппинским коллегой Родриго Дутерте заявил, что Москва готова развивать военное и военно-техническое сотрудничество с Манилой. Дутерте со своей стороны сообщил о намерении продолжать закупки российского вооружения.

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