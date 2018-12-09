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Трансгендер впервые победил в боксерском поединке в США

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Фото: twitter.com/peanutmanuel
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Боксер-трансгендер Патрисио Мануэль одержал победу в поединке в полулегком весе в США. Это первый случай в истории американского бокса, написало издание Daily Mail в воскресенье, 9 декабря.

Поединок состоялся в штате Калифорния в субботу, 8 декабря. Мануэль одолел мексиканского борца Уго Агилара. Это был третий поединок Мануэля после смены пола.

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Патрисио Мануэль, будучи еще женщиной, принимал участие в отборочных соревнованиях Соединенных Штатов для попадания в сборную для Олимпиады в Лондоне 2012 года. Однако травма плеча не позволила спортсмену попасть в состав команды.

Спустя несколько месяцев он начал процесс смены пола. После прохождения операции и гормональной терапии он пытался получить лицензию участвовать в боях.

Руководство боксерской ассоциации в Калифорнии сперва опасались выдавать спортсмену лицензию. Однако их решение изменилось после Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро, когда Олимпийский комитет разрешил трансгендерным атлетам, сменившим пол с женского на мужской, участвовать в соревнованиях.

10 октября власти Нью-Йорка разрешили указывать в свидетельстве о рождении третий пол Х. Отмечается, что после подписания закона Нью-Йорк стал пятым в США штатом после Калифорнии, Орегоны, Вашингтона и Нью-Джерси, где уже разрешено указывать третий пол.

24 ноября администрация президента США Дональда Трампа попросила Верховный суд страны пересмотреть решение нижестоящих судов относительно права некоторых трансгендеров служить в армии.

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