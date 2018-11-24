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Трамп просит Верховный суд запретить отдельным трансгендерам служить в армии

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Фото: REUTERS/Leah Millis
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Администрация американского президента Дональда Трампа попросила Верховный суд страны пересмотреть решение нижестоящих судов относительно права некоторых трансгендеров служить в армии. Об этом сообщило агентство Reuters.

23 ноября администрация попросила суд рассмотреть не менее трех дел по данному вопросу. При этом сообщается, что ранее нижестоящие судебные инстанции заблокировали соответствующее прошение, пишет ТАСС.

21 октября администрация президента США рассматривает запрет на юридическую смену пола. Отмечается, что эти правила лишат 1,4 млн американцев, поменявших пол, признания на федеральном уровне.

10 октября власти Нью-Йорка разрешили указывать в свидетельстве о рождении третий пол Х. Отмечается, что после подписания закона Нью-Йорк стал пятым в США штатом после Калифорнии, Орегона, Вашингтона и Нью-Джерси, где уже разрешено указывать третий пол.

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