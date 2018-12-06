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Боксера Стивенсона прооперировали после нокаута от украинца Гвоздика

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Фото: TASS/Jacques Boissinot
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Канадский боксер-профессионал Адонис Стивенсон получил тяжелую черепно-мозговую травму и перенес операцию в ночь на 2 декабря после боя с украинцем Александром Гвоздиком. Об этом рассказал врач Алексис Туржеон из больницы города Квебек.

Как пишет Boxing Scene, спортсмен остается в отделении интенсивной терапии, где находится в стабильном, но критическом состоянии. На данный момент он не может самостоятельно дышать. Кроме того, Стивенсон по-прежнему находится под воздействием седативных препаратов и специализированного неврологического мониторинга.

Пока врачи не могут давать прогнозы на будущее, цитирует Туржеона «Спорт-Экспресс». Также врач призвал СМИ с осторожностью относиться к любой медицинской информации, которая не поступает из официальных источников.

Бой за титул чемпиона мира в категории до 79,38 кг по версии Всемирного боксерского совета (WBC) прошел в Квебеке в ночь на 2 декабря и завершился победой Гвоздика нокаутом в 11-м раунде. После поединка канадца госпитализировали. Из-за вероятности кровоизлияния в мозг Стивенсона ввели в состояние искусственной комы.

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