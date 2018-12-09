В Японии молодым начали бесплатно раздавать недвижимость

Власти небольших городов в Японии начали предоставлять для жилья ранее брошенные хозяевами дома по символической цене или бесплатно. Об этом сообщило издание Vice 4 декабря.

В рамках запущенной в конце ноября социальной программы по сокращению числа заброшенных жилищ местные администрации планируют привлечь к покупке молодежь. Одним из способов по достижению этой цели они сделали цены на дома ниже рыночной. Отмечается, что некоторые жилища можно приобрести по сумме около 300 тыс. рублей, на некоторые цена просто не установлена.

По прожитии достаточного количества времени ранее не заселенные дома могут стать полноценной собственностью новых жильцов.

Для приобретения дома необходимо быть гражданином Японии или иметь рабочую визу в стране и являться трудоустроенным в Японии.

Сообщается, что сейчас на территории Японии находится свыше 8 млн бесхозных домов. Одной из причин подобного явления называют демографическую ситуацию в Японии. Стремительно стареющее население не может больше жить в собственных квартирах и переезжает в дома престарелых или умирает, а их недвижимость остается бесхозной.

В Японии принято считать, что новому жильцу не сыскать в доме счастья, если его предыдущий хозяин совершил самоубийство от одиночества. По местным поверьям, это может принести неудачу новому владельцу.

4 декабря стало известно, что в Хабаровском крае власти приняли решение построить два новых дома для учителей новой школы.