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Парламент Японии разрешил использовать в стране иностранную рабочую силу

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Фото: Global Look Press/Yoshio Tsunoda
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Парламент Японии принял поправки, согласно которым фактически отменили запрет на использование в стране иностранных рабочих впервые в послевоенной истории страны. Действие поправок вступит в силу с апреля 2019 года.

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На данный момент разрешения на работу в Японии выдаются узкому кругу специалистов в некоторых областях, например спортивным тренерам, музыкантам, преподавателям и научным работникам. При этом использовать иностранцев в сфере физического труда было полностью запрещено, за исключением стажеров из развивающихся стран, пишет ТАСС.

Благодаря новым поправкам правительство введет новую систему относительно широкого найма рабочих из других стран. Сейчас в стране существует 14 секторов экономики, где ощущается нехватка персонала, среди которых строительство, судостроение, уход за больными и сельское хозяйство.

Предположительно, иностранцам, в достаточной мере знающим японский язык, будут выдавать визы на срок до пяти лет, но им нельзя будет привести в Японию семьи. Специалистам, которые покажут более высокую квалификацию, разрешат приезжать с родственниками, а также позволят продлевать визы без ограничения срока и даже получать постоянный вид на жительство.

7 декабря стало известно, что японские власти решили запретить китайским производителям телекоммуникационного оборудования ZTE и Huawei получать любые правительственные контракты.

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