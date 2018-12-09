Парламент Японии разрешил использовать в стране иностранную рабочую силу

Парламент Японии принял поправки, согласно которым фактически отменили запрет на использование в стране иностранных рабочих впервые в послевоенной истории страны. Действие поправок вступит в силу с апреля 2019 года.

На данный момент разрешения на работу в Японии выдаются узкому кругу специалистов в некоторых областях, например спортивным тренерам, музыкантам, преподавателям и научным работникам. При этом использовать иностранцев в сфере физического труда было полностью запрещено, за исключением стажеров из развивающихся стран, пишет ТАСС.

Благодаря новым поправкам правительство введет новую систему относительно широкого найма рабочих из других стран. Сейчас в стране существует 14 секторов экономики, где ощущается нехватка персонала, среди которых строительство, судостроение, уход за больными и сельское хозяйство.

Предположительно, иностранцам, в достаточной мере знающим японский язык, будут выдавать визы на срок до пяти лет, но им нельзя будет привести в Японию семьи. Специалистам, которые покажут более высокую квалификацию, разрешат приезжать с родственниками, а также позволят продлевать визы без ограничения срока и даже получать постоянный вид на жительство.

7 декабря стало известно, что японские власти решили запретить китайским производителям телекоммуникационного оборудования ZTE и Huawei получать любые правительственные контракты.