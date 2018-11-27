Потерянный край: почему в коттеджном поселке пьют воду с песком

Жители поселка Царицын-2 под Волгоградом, восемь лет назад решившие перебраться за город и поселиться в благоустроенных домах на свежем воздухе, все эти годы живут без воды и добираются до дома по грязи — единственная ведущая в поселок дорога не ремонтировалась с прошлого века и не оборудована для пешеходов, а общественный транспорт туда не ходит. Почему застройщик ушел, не завершив работы, администрация ограничивается совещаниями и письмами и есть ли у жителей надежда, что поселок когда-нибудь благоустроят, разбирались «Известия».

Мечта за миллион

Волгоградские таксисты до сих пор спрашивают: «Дорогу покажешь?», если вы едете в Царицын-2. Этот поселок расположился и вправду в необычном месте: в 20 минутах езды от центра Волгограда, в сельской местности, заросшей милым лесочком. Граница между городом и селом проходит прямо по его крайней улице. Официально он называется «квартал Царицын-2 Царицынского сельского поселения Городищенского района Волгоградской области».

Сто частных домов в едином стиле — желтый кирпич, коричневые крыши, ухоженные газоны и палисадники — вполне могли бы стать предметом гордости местного начальства и объектом деловых экскурсий на тему «Современное индивидуальное строительство». Но не стали: граница пролегла не только между городом и селом, но и между цивилизованным и полупещерным укладом жизни.

Царицын-2 Одна из улиц поселка Царицын-2 Фото: Олег Шаповалов

Восемь лет назад, когда Царицына-2 еще не было на картах, люди купили здесь землю в надежде жить в благоустроенных домах практически в городской черте, но в сельской тиши и на свежем воздухе. Средний участок под жилье в 7–8 соток продавался за миллион рублей. Застройщик поселка — ООО «Дом-Строй», арендовавшее землю у администрации Городищенского района, — пообещал будущим новоселам все блага цивилизации в виде газа, электричества, централизованного водоснабжения, благоустройства, дорог и социальных объектов. Газ и электричество за отдельную немалую плату к домам были подведены, а вот с остальными благами не заладилось.

Семь лет без воды

Главной головной болью для людей стала вода. Застройщик успешно освоил всю стройплощадку, продал дома и участки и… ушел из поселка, оставив новоселам лишь внутренние разводящие сети и техническую артезианскую скважину, которые еще в 2013 году обязан был передать в собственность муниципальных властей согласно заключенному договору.

Царицын-2 Так выглядит скважина: водонапорная труба лежит на земле, рядом — подвал для насоса и накопительных баков Фото: Олег Шаповалов

«Питьевая вода к нам так и не пришла, — возмущается Лидия Андреевна Михайленко с улицы Сочинской. — В поселке сейчас живет около 500 человек, и все вынуждены покупать бутилированную воду или рисковать своим здоровьем и употреблять ту, что дает скважина, — с песком, илом, другими вредными примесями. Мы едва успеваем фильтры менять, а это совсем недешево. Сама скважина сляпана горе-строителями кое-как, часто ломается, и тогда нам приходится сидеть без воды по 5–6 суток, и это на нашей жаре выше плюс 40 в тени!.. Оперативно устранять аварии невозможно — за техническое состояние скважины никто не отвечает. А если насос работает, то давления в сетях не хватает для верхней части поселка и вода туда просто не доходит».

Царицын-2 Так выглядит источник воды поселка Царицын-2 Фото: Олег Шаповалов

ТСЖ «Царицын-2», созданное в поселке, как может поддерживает водоснабжение своими силами и средствами, хотя скважина и сети товариществу не принадлежат. Те, кто побогаче, бурят на своих участках собственные скважины. А остальные, не имеющие в кармане лишних 130–150 тыс. рублей, недоумевают и возмущаются: ведь ближайший городской коллектор централизованного водоснабжения находится… в 500 м от поселка.

Сложный расчет

На то, чтобы подсоединить к коллектору Царицын-2, требуется максимум неделя — при условии политической воли региональных властей и четкой организации техработ. Но вместо этого люди седьмой год бьются над решением жизненно важной проблемы, обращаясь к районным, региональным и федеральным властям, на «прямые линии» президента, к депутатам Госдумы, в приемные политических партий, СМИ и правоохранительные органы. «Взять вопрос под контроль» еще три года назад обещал губернатор Андрей Бочаров. После нескольких сигналов из администрации президента и Генпрокуратуры областные и городские чиновники даже провели несколько совещаний, итогом которых стали протокольные поручения, на этом их пыл иссяк.

С оглядкой на «старшего брата» действует и городищенская районная администрация, которая когда-то отдала земли поселка под застройку. Еще в 2013 году администрация должна была принять на муниципальный баланс и техобслуживание все инженерные коммуникации Царицына-2, но всячески уклоняется от своих обязательств. А в официальных письмах глава района Эдуард Кривов сообщал, что, оказывается, «водоснабжение в поселке имеется, разводящая сеть эксплуатируется местным ТСЖ, а питьевую воду доставляют жителям в цистернах». Причем это транслировалось не только жителям Царицына-2, но и в администрацию президента.

Царицын-2 Электроподстанция, закопанная в грунт на метр в нарушение всех правил Фото: Олег Шаповалов

Чего же ждать жителям поселка? В сентябре 2017 года из Москвы на их коллективную жалобу ответили, что комитетом ЖКХ и ТЭК Волгоградской области и администрацией Городищенского района «прорабатывается возможность технологического присоединения Царицына-2 к централизованной системе водоснабжения Волгограда». Гарантирующая организация по холодному водоснабжению и водоотведению на территории Волгограда ООО «Концессии водоснабжения» выполняет «гидравлический расчет в целях определения наиболее оптимального решения технического присоединения квартала Царицын-2 к сети водоснабжения, после чего будет определен механизм финансирования необходимых работ и сроки их выполнения». Видимо, расчет очень сложный, он выполняется уже полтора года…

В марте 2018 года пришло письмо из администрации Городищенского района. В нем сообщалось, что «комитетом ЖКХ и ТЭК Волгоградской области инициировались совещания по вопросу технологического присоединения пос. Царицын и пос. Царицын-2 к централизованной системе холодного водоснабжения г. Волгограда. В рамках исполнения протокольного поручения от 19.02.2018 администрацией Городищенского муниципального района в администрацию Волгограда направлено письмо для корректировки программы комплексного развития Волгограда в части включения в нее системы водоснабжения и объектов коммунальной инфраструктуры пос. Царицын и пос. Царицын-2».

11 сентября 2018 года Городищенский районный суд Волгоградской области рассмотрел дело по исковому заявлению и.о. прокурора Городищенского района о возложении обязанности обеспечить жителей квартала Царицын-2 питьевой водой надлежащего качества. На основании ст. 194–199, а также ч. 2 ст. 206 Гражданского процессуального кодекса РФ суд решил удовлетворить иск и обязал администрацию Городищенского района организовать питьевое водоснабжение жителей квартала Царицын-2 в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 в течение трех месяцев со дня вступления решения суда в законную силу.

Царицын-2 Вид на поселок Царицын-2 Фото: Олег Шаповалов

Многочисленные чиновничьи совещания, письма, протоколы и поручения пока не закончились ничем, а люди по-прежнему мучаются от недостатка и качества воды и не видят никаких обещанных сверху сдвигов.

«Мы сделали всё, чтобы привлечь к себе внимание федеральных властей и наконец сдвинуть дело с мертвой точки, — говорит председатель ТСЖ «Царицын-2» Владимир Амбушев. — Ведь до центрального водопровода и компрессорных станций, построенных к мундиалю-2018, рукой подать, и техническая возможность подключиться к ним есть. У нас в поселке 100 домов, немало многодетных семей. Они честно выполняют демографическую программу — в отличие от областных властей, страдающих управленческой импотенцией и продолжающих пудрить нам мозги».

Кстати, госпрограмма «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Волгоградской области» до 2020 года ставит целью довести до 91,8% долю населения, обеспеченного безопасной питьевой водой. Также в программе заявлено о необходимости всемерно стимулировать строительство жилья на свободных земельных участках и развитие систем коммунальной инфраструктуры в секторе водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

Рай без удобств

Зеркалом революции в современном жилищном строительстве новый поселок под Волгоградом мог бы стать и в смысле социальной инфраструктуры. Но и здесь не срослось. От Царицына-2 менее километра до знаменитого путепровода к местному аэропорту, который был открыт региональными властями с громадной помпой. Шестиполосное шоссе Авиаторов сверкает чистотой, зелеными посадками и свежим асфальтом.

Тем обиднее жителям поселка любоваться этой красотой: ведь от шоссе к их домам ведет единственная дорога местного значения, которую не ремонтировали с прошлого века. Здесь нет освещения и нормальных обочин, дорожное полотно изрыто ямами и трещинами, которые на памяти селян заливали хлипкими асфальтовыми заплатками или просто засыпали щебнем всего пару раз за семь лет.

Люди обращались к депутату Госдумы Владимиру Плотникову с просьбами проложить вдоль обочин хотя бы самые скромные пешеходные дорожки — ведь сотни здешних жителей ходят до шоссе Авиаторов пешком, меся грязь и рискуя попасть под колеса автомашин. Депутат передал вопрос в областную администрацию, где тот и был успешно похоронен.

Царицын-2 Местные дороги Фото: Олег Шаповалов

Почему же здесь так много пешеходов? Да потому, что до поселка Царицын не ходит регулярный общественный транспорт. Есть только один микроавтобус без номера маршрута с перерывами в движении до трех часов, а летом — такой же редкий дачный автобус.

Глава сельского поселения Царицын Павел Василенко на собрании жителей Царицына-2 рассказал, что не раз поднимал транспортную проблему перед районными властями и те вроде обещали ее решить. Пока же селяне добираются до ближайшего городского транспорта пешком в любую погоду за полтора километра или выручают друг друга с оказией на личных авто.

«Освещения и нормальных дорог нет и внутри поселка, — говорит житель улицы Ленинградской Кирилл Золотухин. — Асфальт есть лишь на центральной улице, да и тот уже весь в трещинах. Другие улицы, в том числе и наша, вообще не имеют покрытия — лишь слегка присыпаны щебнем. Сколько мы за это ни бились, результатов ноль. С освещением улиц такая же картина — на весь поселок пять светильников, установленных жителями у своих домов. Причина та же, что и с водой: застройщик обещал — ничего не сделал, а властям это глубоко безразлично».

К слову, жителям Царицына-2 были также обещаны сетевой продовольственный магазин, детская площадка, почтовый пункт, огороженная территория с въездным шлагбаумом и много чего хорошего в духе времени.

Конечно, селяне не сидят сложа руки и борются за свои нарушенные права в судах и прокуратурах. А еще ждут, когда же власти наконец примут на баланс инженерные коммуникации поселка и займутся тем, чем и положено им по закону, — водой, дорогами, мусором, освещением, благоустройством и прочими делами, которые называются емким словом «жизнеобеспечение».

Царицын-2 Единственная асфальтированная улица Фото: Олег Шаповалов

На официальный запрос «Известий» в пресс-службу волгоградской областной администрации с просьбой прокомментировать ситуацию, сложившуюся в поселке Царицын-2, в установленные законом сроки ответа не последовало.

Губернатор Андрей Бочаров назвал благоустройство и комплексное развитие территорий «одним из приоритетов долгосрочной стратегии развития региона». В 2018 году предусмотрено увеличить бюджетное финансирование программ благоустройства поселений Волгоградской области на 100 млн рублей. В 2017 году в эту программу вошли 90 поселений, в 2018 году будут реализованы проекты благоустройства в 110 населенных пунктах.