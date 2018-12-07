Около 10 проблемных домов достроят в Саратовской области

Рабочая группа в правительстве Саратовской области обсудила проблемы обманутых дольщиков. Темой встречи стали дома, которые планируется ввести в эксплуатацию в уходящем году.

В частности, заговорили о здании на пересечении улиц Чапаева и Зарубина. Власти ждут обращения застройщика, чтобы предоставить компенсационный земельный участок. Об этом сообщает ИА «Взгляд-инфо».

«В этом году планируется достроить около 10 домов, этот дом должен быть введен. Другого шанса нет», — подчеркнул глава региона Валерий Радаев.

Минстрой РФ разрабатывает программу финансовой поддержки регионов в решении проблемы обманутых дольщиков. Об этом заявил глава ведомства Владимир Якушев. По его словам, такой инструмент, как предоставление участков земли для застройщиков в обмен на квартиры, себя исчерпал. В начале октября президент России Владимир Путин потребовал найти окончательное решение проблемы обманутых дольщиков.