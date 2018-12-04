Два дома для учителей новой школы построят в Хабаровском крае

В селе Галичном Комсомольского района Хабаровского края в рамках пилотного проекта планируют построить два новых дома для учителей новой школы. Строительство начнется в 2019 году.

Как рассказал ИА «Хабаровский край сегодня» глава Комсомольского района Александр Коломыцев, строительство домов для педагогов начнется в районе впервые. Дома будут индивидуальными и построены для двух новых учителей школы, которые переехали в Галичный из других поселков.

Строительство планируют начать в 2019 году. Как отменил Колымцев, стоимость каждого дома будет 3,5 млн рублей. В будущем планируется возвести еще несколько таких домов.

Министр образования Хабаровского края Алла Кузнецова рассказала, что Комсомольский район является одним из лидеров в сфере образования и заботы о педагогических кадрах.