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Матвиенко поздравила дирижера Юрия Темирканова с юбилеем

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Фото: пресс-служба Совета Федерации
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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила с 80-летием художественного руководителя и главного дирижера заслуженного коллектива России академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии им. Д.Д. Шостаковича Юрия Темирканова.

«Взмах его волшебной дирижерской палочки вдохновляет лучшие оркестры мира. Королевский филармонический оркестр Лондона, Дрезденский, Балтиморский, Венский, Берлинский, Нью-Йоркский, Филадельфийский и многие другие коллективы мирового класса были счастливы работать с Юрием Темиркановым», — говорится в поздравлении.

Художественный руководитель Санкт-Петербургской академической филармонии имени Д. Шостаковича Юрий Темирканов

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
Художественный руководитель Санкт-Петербургской академической филармонии имени Д. Шостаковича Юрий Темирканов

«Горжусь и очень дорожу нашей многолетней дружбой. Счастлива присоединиться к многочисленным горячим поздравлениям, которые, уверена, Юрий Хатуевич сегодня получает со всех концов земли», — отметила спикер Совфеда.

Матвиенко пожелала юбиляру здоровья и вдохновения и отметила, что его творчество несет людям свет радости, надежды и любви.

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