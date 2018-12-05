Путин поздравил с 75-летием Школу-студию при ансамбле Игоря Моисеева

Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Школы–студии при Государственном академическом ансамбле народного танца имени Игоря Моисеева с 75-летием.

Глава государства отметил, что Школа-студия стала кузницей высокопрофессиональных кадров как для Государственного академического ансамбля народного танца, так и для других творческих коллективов.

«Все эти годы студенты и выпускники Школы-студии восхищают зрителей непревзойденным исполнительским мастерством, уникальностью и многообразием концертных номеров», — говорится в поздравлении, опубликованном на сайте Кремля в среду, 5 декабря.

Российский лидер отметил труд наставников, педагогов и хореографов, достойно продолжающих дело своего учителя — хореографа Игоря Моисеева. Путин пожелал коллективу реализации новых проектов и неиссякаемого вдохновения.

Школа была создана Игорем Моисеевым в сентябре 1943 года. Это учебное заведение до сих пор является основной кузницей кадров для балета мастера. За 65 лет своего существования она выпустила около 800 молодых мастеров.

Игорь Моисеев — один из величайших хореографов ХХ века, повлиявший на развитие мирового хореографического искусства. Он сделал народный танец достоянием мировой культуры.