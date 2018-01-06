Собянин поздравил с юбилеем хореографа Андриса Лиепу

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с 55-летием хореографа, народного артиста России Андриса Лиепу. Поздравительная телеграмма опубликована на официальном сайте мэра столицы.

«Выдающийся танцовщик, хореограф и режиссер, вы вносите яркий вклад в развитие отечественного и мирового балета. Ваши блистательные партии в Большом театре и на других ведущих сценах планеты снискали вам любовь миллионов поклонников прекрасного искусства», — говорится в тексте поздравления.

Градоначальник отметил тонкий вкус и высочайшее мастерство культурных проектов хореографа, с успехом реализуемых как в России, так и за рубежом.

Андрис Лиепа — советский и российский артист балета, театральный режиссер и продюсер. Он родился 6 января 1962 года в Москве в семье советского и латвийского балетмейстера Мариса Лиепы и его супруги Маргариты Жигуновой. После окончания Московской государственной академии хореографии, Андрис Лиепа стал солистом Большого театра России. Он исполнял ведущие партии в балетах «Щелкунчик», «Спящая красавица», «Лебединое озеро», «Жизель», «Раймонда», «Иван Грозный», «Золотой век» и многих других.

С 2014 года Лиепа является художественным руководителем и главный балетмейстером театра «Кремлевский балет».