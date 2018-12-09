Российский певец Лев Лещенко рассказал о своем самочувствии после госпитализации. Об этом 9 декабря сообщает «РИА Новости».

По словам артиста, обследование было запланированным и с его здоровьем всё в порядке. Он также опроверг информацию о том, что из-за госпитализации был сорван его концерт.

Ранее сообщалось, что 76-летний артист должен был принять участие в финале Всероссийского конкурса «На благо мира», однако за кулисами Лещенко почувствовал себя плохо и был в срочном порядке доставлен в больницу.