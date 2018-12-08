Владимир Этуш вышел на сцену после болезни

Народный артист России Владимир Этуш вышел на сцену Вахтанговского театра после болезни. Об этом сообщила пресс-атташе театра Елена Кузьмина.

«Сейчас Владимир Абрамович на сцене», — цитирует ее «РИА Новости». По словам Кузьминой, 96-летний артист «бодр, свеж, настроен оптимистически». 8 декабря в Вахтанговском театре идет спектакль «Бенефис», в котором Этуш исполняет главную роль.

25 ноября из-за плохого самочувствия Этуша «Бенефис» пришлось заменить другим спектаклем. Сообщалось, что артисту стало плохо во время отдыха в Италии, после возвращения в Москву его госпитализировали.

Артист родился 6 мая 1922 года, однако в документах указан 1923 год — по словам Этуша, в те времена так часто поступали, чтобы к моменту призыва в армию мальчик «крепче был». В 1941 году ушел добровольцем на фронт, воевал, был награжден орденом Красной Звезды и медалями. Во время боевых действий получил тяжелое ранение, результатом которого стала инвалидность. Он сыграл более 70 ролей в театре и кино. Зрителям актер известен в том числе по картинам «Двенадцать стульев», «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», а также «Иван Васильевич меняет профессию». Этуш отметил 96-летие в мае 2018 года.