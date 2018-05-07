Путин наградил Владимира Этуша орденом «За заслуги перед Отечеством»

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении народного артиста СССР Владимира Этуша орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Соответствующий документ опубликован на сайте правовой информации.

В воскресенье, 6 мая, Владимир Этуш отметил 95-летний юбилей. Владимир Путин направил ему поздравительную телеграмму, в которой отметил талант актера, а также его неподражаемое чувство юмора.

Владимир Этуш в 1941 году записался добровольцем на фронт, впоследствии был награжден орденом Красной Звезды и медалями. Во время боевых действий получил тяжелое ранение, результатом которого стала инвалидность, сообщает телеканал «Звезда».

Этуш сыграл больше 70 ролей в театре и кино. Зрителям он известен прежде всего по картинам «Двенадцать стульев», «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», а также «Иван Васильевич меняет профессию».

Своим указом Владимир Путин отметил государственными наградами и ряд других граждан России.