Лещенко экстренно госпитализировали перед концертом в Москве

Народного артиста РСФСР Льва Лещенко доставили в больницу из столичного концертного зала.

Как сообщает издание «Дни.ру», 76-летний артист должен был принять участие в финале Всероссийского конкурса «На благо мира», однако за кулисами Лещенко почувствовал себя плохо и был в срочном порядке доставлен в больницу.

Причины его госпитализации не уточняются.

В октябре был госпитализирован народный артист России Вячеслав Добрынин. По словам директора музыканта, у него нет серьезных проблем со здоровьем, певец просто приболел.