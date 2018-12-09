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РЖД до конца года запустит в опытную эксплуатацию «современный плацкарт»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Компания «РЖД» собирается до конца года изготовить и запустить в эксплуатацию один вагон «современного плацкарта». Об этом рассказал директор по пассажирским перевозкам Дмитрий Пегов 9 декабря.

«Сделаем до конца года один опытный вагон, на разных направлениях его поэксплуатируем, чтобы его доработать, и потом примем решение, как и где мы будем производить модернизацию вагонов», — цитирует Пегова агентство «Интерфакс».

В июле появилась информация, что с 2025 года «Российские железные дороги» переоборудуют плацкартные вагоны. В компании пообещали, что они будут в корне отличаться от привычных.

19 ноября в интернете появилось видео, снятое изнутри таких вагонов: в них появятся розетки и USB-разъемы, а также освещение для каждого пассажирского места. В туалетах будут гигиенические души, пеленальные столики, встроенный фен для рук, автоматические краны и дозаторы мыла.

 

Позже, 20 ноября, генеральный директор Федеральной пассажирской компании (ФПК) Петр Иванов рассказал, что появление новых плацкартных вагонов не приведет к росту цен на билеты для пассажиров.

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