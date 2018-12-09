Московский робот исполнит главную роль в израильской пьесе

Одну из главных ролей в премьерном спектакле «Лолита/Жанна д'Арк» театра «Гешер» в Тель-Авиве (Израиль) исполняет робот, сделанный в Москве, сообщает 9 декабря «РИА Новости» .

Режиссер пьесы Иехезкель Лазаров решил взять робота на одну из главных ролей. После тщательного отбора он остановился на образце из компании, занимающейся робототехникой в Москве.

Специально по заказу Лазарова там сконструировали девушку-робота, прототипом для которой стала KIKI — андроид, способный самостоятельно передвигаться и вести диалог. KIKI исполнит роль Жанны д'Арк.

«Режиссер Лазаров соединил две, казалось бы, абсолютно разные истории: героиню романа Владимира Набокова 12-летнюю Лолиту и 18-летнюю Орлеанскую деву-воительницу Жанну Д'Арк, жившую в XV веке», — отметил один из ведущих актеров «Гешера» Александр Демидов.

По его словам, пьеса предлагает новый взгляд на отношения мужчин и женщин, правосудие и любовь. Уточняется, что новый спектакль должен быть включен в программу ближайших гастролей театра в Россию.

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