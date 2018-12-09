Прямой эфир

Московский робот исполнит главную роль в израильской пьесе

0
Фото: youtube.com/Gesher Theatre
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Одну из главных ролей в премьерном спектакле «Лолита/Жанна д'Арк» театра «Гешер» в Тель-Авиве (Израиль) исполняет робот, сделанный в Москве, сообщает 9 декабря «РИА Новости» .

Повышенная киберактивность: в чёрную пятницу продавцов проверят роботы
Организаторы акции обещают, что в 2018 году скидки будут реальными

Режиссер пьесы Иехезкель Лазаров решил взять робота на одну из главных ролей. После тщательного отбора он остановился на образце из компании, занимающейся робототехникой в Москве.

Специально по заказу Лазарова там сконструировали девушку-робота, прототипом для которой стала KIKI — андроид, способный самостоятельно передвигаться и вести диалог. KIKI исполнит роль Жанны д'Арк.

«Режиссер Лазаров соединил две, казалось бы, абсолютно разные истории: героиню романа Владимира Набокова 12-летнюю Лолиту и 18-летнюю Орлеанскую деву-воительницу Жанну Д'Арк, жившую в XV веке», — отметил один из ведущих актеров «Гешера» Александр Демидов.

По его словам, пьеса предлагает новый взгляд на отношения мужчин и женщин, правосудие и любовь. Уточняется, что новый спектакль должен быть включен в программу ближайших гастролей театра в Россию.

27 ноября стало известно, что в Непальском ресторане появились роботы-официанты. Создатели придумали им одно имя на всех — Джинджер. Для заказа клиенты пользуются сенсорными экранами на столах. Робот получает сигнал и привозит еду, ему помогают интеллектуальные датчики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Большую часть работ на российской лунной базе будут выполнять роботы
Под Пензой прооперированная роботом свинка Роза готовится стать мамой

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017