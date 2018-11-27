В Непальском ресторане появились роботы-официанты. Создатели придумали им одно имя на всех — Джинджер. Для заказа клиенты пользуются сенсорными экранами на столах. Робот получает сигнал и привозит еду, ему помогают интеллектуальные датчики.

Рост Джинджер — 1,5 м, он умеет говорить и отвечать на вопросы. Есть ряд недочетов: пока он довольно медлительный и двигается не очень ровно. Это стартап группы выпускников Технологического института в Дхаране. Разработчики совершенствуют свое изобретение.