Прямой эфир

В непальском ресторане появились роботы-официанты

0
Выделить главное
вкл
выкл

В Непальском ресторане появились роботы-официанты. Создатели придумали им одно имя на всех — Джинджер. Для заказа клиенты пользуются сенсорными экранами на столах. Робот получает сигнал и привозит еду, ему помогают интеллектуальные датчики. 

Рост Джинджер — 1,5 м, он умеет говорить и отвечать на вопросы. Есть ряд недочетов: пока он довольно медлительный и двигается не очень ровно. Это стартап группы выпускников Технологического института в Дхаране. Разработчики совершенствуют свое изобретение.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017