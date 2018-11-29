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Под Пензой прооперированная роботом свинка Роза готовится стать мамой

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Фото: instagram.com/svinkaroza
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Свинка Роза из Пензы, которой удалось забеременеть благодаря уникальной операции хирурга-робота, готовится стать мамой во второй раз. Фотографии Розы с ее первыми детьми опубликованы на ее страничке в Instagram. Видно, что поросята подросли и стали достаточно самостоятельными.

Как уточняет ИА «Пенза-пресс» животное приобрело известность, когда ей сделали робот-ассистированную операцию по удалению миомы матки. Она прошла успешно, и уже в конце сентября 2018 года у Розы родились шесть поросят. Спустя два месяца после этого стало известно, что свинка опять готовится стать мамой.

Ранее сообщалось о том, что в ресторане в Непале появились роботы-официанты. Их всех зовут одинаково — Джинджер. Клиенты делают заказ при помощи сенсорного экрана на столах.

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