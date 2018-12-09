Авария произошла на пассажирском судне у берегов Сардинии

Члены экипажа итальянского судна Cruise Roma с 390 пассажирами на борту обнаружили неисправность в то время, как лайнер находился в открытом море близ Сардинии.

Как сообщает «РИА Новости», судно, принадлежащее компании Grimaldi Lines, в субботу вечером вышло из сардинского Порто-Торрес в испанскую Барселону. После выхода из порта в работе вала левого гребного винта была обнаружена неисправность. Капитан уведомил о поломке службу береговой охраны Италии и принял решение ликвидировать аварию силами экипажа.

За несколько часов работы неисправность удалось устранить, однако судно поменяло маршрут и отправилось в римский порт Чивитавеккья, где пассажиров лайнера, как ожидается, пересадят на другое судно компании.

7 декабря судно из Северной Кореи, стоявшее в порту Владивостока, во время шторма сорвало с якоря и выбросило на берег в местной бухте. В результате инцидента никто не пострадал.