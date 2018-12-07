Прямой эфир

Шойгу заявил, что хочет исследовать затонувшее английское судно

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Русского географического общества (РГО) Сергей Шойгу заявил на церемонии вручения премий РГО, что «очень хочет» принять участие в экспедиции по обследованию английского торгового судна, затонувшего в Финском заливе около острова Гогланд в XIX веке. Об этом сообщает ТАСС 7 декабря.

«Конечно, не хочется раскрывать всего, но когда ты понимаешь, что найдено английское судно с дорогим фарфором, почему мы должны стоять в стороне от всего этого? Столетний, между прочим», — отметил он.

Согласно данным РГО, английское плавсредство, предположительно затонувшее между 1860-м и 1880 годами, нашли в 2017 году. На верхней палубе исследователи обнаружили клети с посудой, в том числе фарфоровыми сервизами. Длина судна, лежащего на глубине 60 м, составляет 19 м, ширина — 6 м.

Работы по исследованию затонувшего плавсредства начнутся в 2019 году. Они станут самыми глубоководными археологическими работами в России.

7 декабря президент России и председатель попечительского совета РГО Владимир Путин и Сергей Шойгу вручили в Государственном Кремлевском дворце премии РГО. В ходе выступления на мероприятии Путин отметил мужество исследователей, а также рассказал о своем путешествии по диким местам и встрече с медведями

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Шойгу назвал сумму вложений Минобороны в экономику Санкт-Петербурга
Частное судно затонуло в Охотском море

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017