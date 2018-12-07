Шойгу заявил, что хочет исследовать затонувшее английское судно

Президент Русского географического общества (РГО) Сергей Шойгу заявил на церемонии вручения премий РГО, что «очень хочет» принять участие в экспедиции по обследованию английского торгового судна, затонувшего в Финском заливе около острова Гогланд в XIX веке. Об этом сообщает ТАСС 7 декабря.

«Конечно, не хочется раскрывать всего, но когда ты понимаешь, что найдено английское судно с дорогим фарфором, почему мы должны стоять в стороне от всего этого? Столетний, между прочим», — отметил он.

Согласно данным РГО, английское плавсредство, предположительно затонувшее между 1860-м и 1880 годами, нашли в 2017 году. На верхней палубе исследователи обнаружили клети с посудой, в том числе фарфоровыми сервизами. Длина судна, лежащего на глубине 60 м, составляет 19 м, ширина — 6 м.

Работы по исследованию затонувшего плавсредства начнутся в 2019 году. Они станут самыми глубоководными археологическими работами в России.

7 декабря президент России и председатель попечительского совета РГО Владимир Путин и Сергей Шойгу вручили в Государственном Кремлевском дворце премии РГО. В ходе выступления на мероприятии Путин отметил мужество исследователей, а также рассказал о своем путешествии по диким местам и встрече с медведями.