Один из первых афроамериканцев в ВВС США скончался в возрасте 100 лет

Американский ветеран Уилфред Дефо, который служил в составе первого в истории ВВС США подразделения афроамериканцев, скончался на 101-м году жизни. Об этом сообщил телеканал CNN.

Тело ветерана обнаружили в его квартире в одном из районов Нью-Йорка. Точная причина смерти на данный момент неизвестна, ее определит судмедэкспертиза.

Две группы, укомплектованные афроамериканцами, в которых служили летчики, штурманы, авиатехники и стрелки, были сформированы во время Второй мировой войны. Они проходили подготовку на аэродроме Таскиги в штате Алабама, за что и получили одноименное название.

Дефо служил в данном формировании авиатехником. В 2017 году он принял участие в церемонии присвоения названия «Пилоты из Таскиги». После войны 33 года он работал почтальоном.

22 ноября сообщалось, что старейший в США ветеран Рэй Чавес, переживший японскую атаку на военно-морскую базу США Перл-Харбор, умер на 107-м году жизни.