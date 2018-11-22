Старейший ветеран Перл-Харбора скончался в США

Старейший в США ветеран Рэй Чавес, переживший японскую атаку на военно-морскую базу США Перл-Харбор, умер в среду на 107-м году жизни.

Как сообщает телеканал Fox News, американец скончался в штате Калифорния. По словам дочери Чавеса, ветеран завещал, чтобы его похоронили на федеральном военном кладбище штата.

В 1941 году Чавес служил квартирмейстером на корабле ВМС США «Кондор». В последние годы он был почетным гостем на памятных мероприятиях, в том числе в Белом доме.

7 декабря 1941 года Япония нанесла удар по американской военной базе Перл-Харбор на Гавайских островах. В результате были уничтожены 20 кораблей ВМС США и 188 самолетов. При атаке погибли 2403 человека, еще 1178 получили ранения. Потери японской стороны составили 29 самолетов и пять малых подводных лодок. На следующий день США объявили войну Японии, вступив во Вторую мировую.