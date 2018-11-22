Прямой эфир

Старейший ветеран Перл-Харбора скончался в США

0
Фото: Global Look Press/Melanie Bell
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Старейший в США ветеран Рэй Чавес, переживший японскую атаку на военно-морскую базу США Перл-Харбор, умер в среду на 107-м году жизни.

Как сообщает телеканал Fox News, американец скончался в штате Калифорния. По словам дочери Чавеса, ветеран завещал, чтобы его похоронили на федеральном военном кладбище штата.

В 1941 году Чавес служил квартирмейстером на корабле ВМС США «Кондор». В последние годы он был почетным гостем на памятных мероприятиях, в том числе в Белом доме.

7 декабря 1941 года Япония нанесла удар по американской военной базе Перл-Харбор на Гавайских островах. В результате были уничтожены 20 кораблей ВМС США и 188 самолетов. При атаке погибли 2403 человека, еще 1178 получили ранения. Потери японской стороны составили 29 самолетов и пять малых подводных лодок. На следующий день США объявили войну Японии, вступив во Вторую мировую.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Скончался лишившийся квартиры из-за коллекторов ветеран ВОВ
Красноярских чиновниц заподозрили в краже подарков для ветеранов

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017