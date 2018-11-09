Красноярских чиновниц заподозрили в краже подарков для ветеранов

В домах чиновниц Минсоцполитики Красноярского края обнаружили технику, которая покупалась для ветеранов Великой Отечественной войны. Также сотрудницы управления похитили часть средств при проведении госзакупок, сообщили в СУ СКР России по региону и красноярском УФСБ.

По словам представителей ведомств, на покупку подарков для ветеранов было выделено более 2,2 млн рублей. Чиновницы заключили госконтракт на поставки с компанией, которая принадлежит родственнику одной сотрудниц.

«Фактически товары в рамках данных договоров либо не поставлялись, либо поставлялись товары ненадлежащего качества, которые не соответствовали этим госконтрактам. Денежные средства были поделены между участниками преступной схемы», — рассказала представитель регионального УФСБ на пресс-конференции 9 ноября, передает телеканал «360».

По данному факту возбуждено уголовное дело. Задержаны первый замминистра социальной политики края Наталья Колягина, экс-начальник отдела по делам ветеранов Ольга Гилева и двое ее родственников. В их домах уже прошли обыски, сообщает «Федеральное агентство новостей».

«Была изъята бытовая техника, а именно мультиварки и чайники, которые фигурировали в госконтрактах в прошлые годы», — добавила представитель ведомства.

В мае 2017 года сообщалось, что ветерану ко Дню Победы подарили 16 упаковок сырного майонеза и еще несколько баночек соуса с сомнительным сроком годности.