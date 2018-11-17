Скончался лишившийся квартиры из-за коллекторов ветеран ВОВ

В Москве скончался ветеран Великой Отечественной войны Анатолий Доронин, у которого отобрали квартиру из-за долгов внука.

Смерть мужчины подтвердила его супруга, сообщает РЕН ТВ.

Ранее Доронин сообщил, что к нему в квартиру вломились коллекторы и рассказали об огромных долгах внука. Угрожая, мужчины вынудили ветерана подписать документы и отдать им квартиру.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил Центральному аппарату ведомства взять на контроль ход проверки в связи с ситуацией пенсионера.

В сентябре проживающий в Казани ветеран Великой Отечественной войны Юрий Величко сообщил об угрозах коллекторов из-за якобы имеющихся у него долгов перед управляющей компанией.