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Полиция возбудила дело против обманувших ветерана мошенников

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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В Санкт-Петербурге полиция возбудила уголовное дело против злоумышленников, обманувших ветерана Великой Отечественной войны. Проводятся действия, направленные на установление и задержание злоумышленников, рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

Речь идет о ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере), говорится в сообщении, поступившем в «Известия».

4 декабря телеканал «78» сообщил, что дело взял на личный контроль министр внутренних дел России Владимир Колокольцев.

Информация об инциденте появилась в местных СМИ в начале декабря. Мошенники пришли к ветерану и его супруге под видом представителей страховой компании. Они предложили пенсионерам купить медицинскую технику, затем забрали у них сбережения под предлогом обмена купюр старого образца на новые.

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