В Саратове экс-депутата объявили в международный розыск по делу об афере

Бывшего депутата Саратовской областной думы объявили в международный розыск, его обвинили в мошенничестве на сумму более 40 млн рублей.

Как сказано в сообщении на сайте областного СУ СК 4 декабря, 55-летний мужчина стал фигурантом уголовного дела по статье 159 УК РФ «Мошенничество».

Следствие полагает, что в период с 2013 по 2016 год лицами из числа руководства строительной компании, выступавшей застройщиком многоквартирного жилого дома в поселке Новосоколовогорский Волжского района Саратова, по указанию обвиняемого, являвшегося фактическим владельцем и руководителем организации, безвозмездно переданы права на часть помещений в данном доме ряду физических и юридических лиц на общую сумму более 40 млн рублей.

Права передали в счет погашения долга, который имелся перед этими лицами у одной из аффилированных с обвиняемым организаций. Передача прав вызвала невозможность продолжения строительства жилого дома.

Обвиняемый от следствия скрылся, сначала суд заочно арестовал его, затем бывшего депутата объявили в федеральный, а теперь и в международный розыск.

Наложен арест на принадлежащее обвиняемому и его супруге имущество на сумму более 30 млн рублей. Ранее во вторник стало известно, что речь идет об основателе компании «Новострой» Алексее Сергееве.