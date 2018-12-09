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Загитова стала второй в финале Гран-при в Канаде

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Фото: РИА Новости/Александр Вильф
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Российская фигуристка Алина Загитова заняла второе место по итогам женских одиночных соревнований в финале Гран-при в канадском Ванкувере. По сумме двух прокатов чемпионка Олимпиады в Пхёнчхане уступила японке Рике Кихире 6,59 балла.

Кихира заняла первое место в произвольной программе, получив 150,61 балла. Ее результат в общем зачете составил 233,12 балла. Загитова по итогам произвольной программы набрала 148,60 балла.

Третьей в итоговом протоколе Гран-при стала еще одна россиянка Елизавета Туктамышева с результатом 215,32 балла.

На зимней Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане Загитова завоевала первую золотую медаль среди россиян в личных соревнованиях, а также стала обладательницей серебряной награды в командных соревнованиях. В текущем сезоне 16-летняя фигуристка победила на двух этапах Гран-при, в том числе в Москве.

Загитовой принадлежат мировые рекорды в короткой и произвольной программах, а также по сумме. Кроме того, она является чемпионкой мира среди юниоров, победительницей финала Гран-при 2017 года, чемпионкой России и чемпионкой Европы.

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