Рассекречены технические характеристики нового Samsung Galaxy A8s

За два дня до презентации нового смартфона Samsung Galaxy A8s с необычной передней панелью в Сети появились его технические параметры. Информацию представил китайский регулятор TENAA.

Известно, что гаджет будет оснащен восьмиядерным процессором Snapdragon 710. Разработчики наделили смартфон оперативной памятью объемом от 6 до 8 Гбайт, а постоянная память устройства составит минимум 128 Гбайт.

Как отмечает «Федеральное агентство новостей», основная камера Galaxy A8s получит три модуля: 5, 10 и 24 Мп. Фронтальная камера, которая встроена в экран, имеет разрешение 24 Мп. Объем аккумуляторной батареи составит 3,3 тыс. мА/ч.

Внешний вид гаджета в своем Twitter представил дизайнер Вениамин Гескин.

Here’s first real look at the Galaxy A8s’ in-display-camera



(TENAA: https://t.co/zOD3c40meP) pic.twitter.com/e493lqJ3gH — Ben Geskin (@VenyaGeskin1) December 7, 2018

3 декабря стало известно, что Samsung совместно с американским оператором сотовой связи Verizon презентует 5G-смартфон в первой половине 2019 года.