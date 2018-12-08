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Рассекречены технические характеристики нового Samsung Galaxy A8s

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Фото: twitter.com/VenyaGeskin1
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За два дня до презентации нового смартфона Samsung Galaxy A8s с необычной передней панелью в Сети появились его технические параметры. Информацию представил китайский регулятор TENAA.

Известно, что гаджет будет оснащен восьмиядерным процессором Snapdragon 710. Разработчики наделили смартфон оперативной памятью объемом от 6 до 8 Гбайт, а постоянная память устройства составит минимум 128 Гбайт.

Как отмечает «Федеральное агентство новостей», основная камера Galaxy A8s получит три модуля: 5, 10 и 24 Мп. Фронтальная камера, которая встроена в экран, имеет разрешение 24 Мп. Объем аккумуляторной батареи составит 3,3 тыс. мА/ч.

Внешний вид гаджета в своем Twitter представил дизайнер Вениамин Гескин.

3 декабря стало известно, что Samsung совместно с американским оператором сотовой связи Verizon презентует 5G-смартфон в первой половине 2019 года.

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